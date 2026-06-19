Spectacle Fleur de Vie A la salle des Fêtes Lannemezan vendredi 19 juin 2026.

Lannemezan

Spectacle Fleur de Vie

A la salle des Fêtes 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Un spectacle de la compagnie d’enfants La Couronne du Hêtre.

Les enfants de l’Ecole Créative de Benqué-Molère vont donner trois représentations du spectacle qu’ils ont créé de toutes pièces. Scénario, décor, costumes, production, communication presqu’une année entière de travail acharné fut nécessaire pour monter ce spectacle.

Une histoire où il est question de défendre la forêt pour empêcher l’installation d’un vilain projet industriel.

Entrée gratuite

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A la salle des Fêtes 231 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66

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English :

A production by the children’s theater company La Couronne du H%EAtre.

The children of the Ecole Cr%E9ative de Benqu%E9-Mol%E8re will give three performances of the show they created from scratch. Script, set design, costumes, production, and promotion: it took nearly a full year of hard work to put this show together.

A story about defending the forest to prevent the implementation of a nasty industrial project.

Free admission

L’événement Spectacle Fleur de Vie Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65