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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Spectacle folklorique Mexique Luxeuil-les-Bains

lundi 3 août 2026 · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place St Pierre
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Spectacle folklorique Mexique

Place St Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:00:00
fin : 2026-08-03 21:30:00

Date(s) :
2026-08-03

Dans le cadre de la 36ème édition du festival des spectacles du monde de Port-sur-Saône.
À 20h, place St Pierre, devant la Mairie.   .

Place St Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 10 66 

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English : Spectacle folklorique Mexique

L’événement Spectacle folklorique Mexique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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