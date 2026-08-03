Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Spectacle folklorique Mexique

Place St Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:00:00

fin : 2026-08-03 21:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Dans le cadre de la 36ème édition du festival des spectacles du monde de Port-sur-Saône.

À 20h, place St Pierre, devant la Mairie. .

Place St Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 10 66

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English : Spectacle folklorique Mexique

L’événement Spectacle folklorique Mexique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD