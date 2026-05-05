Spectacle Formidable ! Aznavour Espace Bocapole Bressuire

Bressuire

Spectacle Formidable ! Aznavour

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 17:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Après le triomphe de Piaf ! Le Spectacle, et Brel ! Le Spectacle, Directo Prod revient avec Formidable ! Aznavour en tournée dans toute la France et Belgique. Bien plus qu’un simple hommage, ce spectacle est un véritable voyage émotionnel à travers la vie et l’extraordinaire carrière de Charles Aznavour. Le public est transporté dans une époque révolue, revivant la magie et l’essence de la bohème parisienne.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

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English : Spectacle Formidable ! Aznavour

L’événement Spectacle Formidable ! Aznavour Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais