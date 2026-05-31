Spectacle : Frida, lettres à Diego, Musée du château de Flers, Flers

Spectacle : Frida, lettres à Diego Samedi 19 septembre, 18h00 Musée du château de Flers Orne

Durée 1h, dès 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Mexico, 1928

Frida Kahlo, jeune artiste prometteuse de 21 ans présente ses œuvres à Diego Rivera alors maître incontesté de l’art mexicain. Leur rencontre marque le début d’une histoire d’amour intense faite de passions et de tempête. Entre infidélités, séparations et maladie, leur relation traverse bien des épreuves, mais la flamme qui les unit ne s’éteindra jamais. Dans ses lettres imprégnées de poésie, d’adoration et de douleur, Frida hurle sur le papier son amour de Diego.

« Diego, si j’avais un mot pour tout ce que tu es pour moi, il serait gravé sur chaque os de mon corps. Tu es mon ciel, ma terre, mon souffle. Tout ce qui est en moi ne vit que pour toi et par toi. »

– Frida Kahlo –

Mise en scène : Salomée Robard

Avec : Elodie Goudé et Salomée Robard

Musée du château de Flers Avenue du Château, 61100 Flers, France Flers 61100 Orne Normandie 0233646649 https://www.flers-agglo.fr/mon-quotidien/culture/les-musees/musee-du-chateau-de-flers-2 L’origine du château de Flers remonte au Moyen-âge. Il s’agissait alors d’une construction modeste en pierre et colombages. Le château se compose aujourd’hui de deux ailes disposées en équerre. La plus ancienne, édifiée au XVIe siècle sous l’impulsion de Nicolas III de Grosparmy, est caractérisée par ses toits en cloche couronnés de lanternons. La façade, d’ordonnance classique avec son perron monumental, est érigée au XVIIIe siècle par Ange-Hyacinthe de la Motte-Ango.

Propriété des comtes de Flers jusqu’à la Révolution, le parc et le château de Flers sont ensuite acquis par le comte de Redern puis par la famille Schnetz. En 1901, Julien Salles, maire de Flers, rachète le domaine pour le compte de la municipalité. Le château abrite alors l’Hôtel de Ville et le musée. Le château est classé Monument historique en 1907. Il a subi d’importants travaux entre 2012 et 2016. Accueil de groupes sur réservation toute l’année.

Mexico, 1928

©E.G.