SPECTACLE GARGANTUA DE RABELAIS La Piguière Massegros Causses Gorges
SPECTACLE GARGANTUA DE RABELAIS La Piguière Massegros Causses Gorges jeudi 2 juillet 2026.
Massegros Causses Gorges
SPECTACLE GARGANTUA DE RABELAIS
La Piguière Eglise de La Piguière Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
La troupe de théâtre Les attroupés du dire vont interprété Gargandua de Rabelais à l’église de La Piguière à 20h.
La troupe de théâtre Les attroupés du dire vont interprété Gargandua de Rabelais à l’église de La Piguière à 20h. .
La Piguière Eglise de La Piguière Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 6 11 72 14 91
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English :
The theater troupe Les attroupés du dire will perform Gargandua de Rabelais at La Piguière church at 8pm.
L’événement SPECTACLE GARGANTUA DE RABELAIS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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