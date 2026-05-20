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SPECTACLE GARGANTUA DE RABELAIS La Piguière Massegros Causses Gorges

SPECTACLE GARGANTUA DE RABELAIS La Piguière Massegros Causses Gorges

SPECTACLE GARGANTUA DE RABELAIS La Piguière Massegros Causses Gorges jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : La Piguière

Adresse : Eglise de La Piguière

Ville : 48500 Massegros Causses Gorges

Département : Lozère

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Participation libre

Massegros Causses Gorges

SPECTACLE GARGANTUA DE RABELAIS

La Piguière Eglise de La Piguière Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

La troupe de théâtre Les attroupés du dire vont interprété Gargandua de Rabelais à l’église de La Piguière à 20h.
La troupe de théâtre Les attroupés du dire vont interprété Gargandua de Rabelais à l’église de La Piguière à 20h.   .

La Piguière Eglise de La Piguière Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 6 11 72 14 91 

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English :

The theater troupe Les attroupés du dire will perform Gargandua de Rabelais at La Piguière church at 8pm.

L’événement SPECTACLE GARGANTUA DE RABELAIS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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