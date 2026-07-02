Spectacle : Georges à la demande, Aître de Saint-Maclou, Rouen

Informations pratiques

Spectacle : Georges à la demande Samedi 19 septembre, 15h00, 17h00 Aître de Saint-Maclou Seine-Maritime

Durée 45 min, ouverture des réservations début sept.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Journées du Matrimoine en Normandie avec HF Normandie.

Histoire de brigands, d’amour, d’ensorceleuses, sur quoi allons-nous tomber ce soir ? Spectacle improvisé, George à la demande embarque le public dans l’univers merveilleux et burlesque de George Sand. Dans son théâtre domestique à Nohant, sa famille, ses amis, se rejoignaient pour faire du théâtre à partir de canevas rédigés par la célèbre autrice. Ce spectacle est l’occasion de replonger dans cette effervescence joyeuse : le public choisit deux canevas, la distrib de départ, le décor – c’est parti !

Aître de Saint-Maclou 186 Rue Martainville, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 0235524821 https://www.aitresaintmaclou.fr [{« type »: « link », « value »: « https://rouen-sitesetmonuments.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Au XIVe siècle, l’Europe est touchée par une crise démographique en lien avec la guerre, la famine et la peste. Rouen est lourdement impactée et doit créer un nouveau cimetière : l’aître Saint-Maclou.

De 1661 à 2014, l’aître Saint-Maclou prend une nouvelle vocation tournée vers l’éducation : école pour jeunes garçons, puis de jeunes filles, école des beaux-arts… Pendant plus de 120 ans, les activités scolaires et funéraires vont même se côtoyer.

En 2016, l’opération de restauration lancée par la Métropole Rouen Normandie est sans précédent dans l’histoire du monument. Aujourd’hui l’aître Saint-Maclou accueille plusieurs résidents autour de la culture, l’artisanat d’art et la gastronomie et propose de nombreux évènements et animations dans sa cour. En métro : station Théâtre des Arts. En bus : T1, T2, T3 – station Cathédrale. F1 et ligne 6 – station Saint-Nicolas.

Journées du Matrimoine en Normandie avec HF Normandie.

©Compagnie Il est doux de faire les fous