Spectacle Gérémy Crédeville Espace Bocapole Bressuire

Bressuire

Spectacle Gérémy Crédeville

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 20:30:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Dans son nouveau one-man-show, Gérémy Crédeville explore la thématique du choix avec cette question Pourquoi choisir ? . Refusant de se cantonner à une seule discipline, il nous fait rire par ses sketchs, en stand up et aussi en musique. Avec son style inimitable, Gérémy nous interroge sur la liberté de ne pas se limiter, le tout avec une dose généreuse d’autodérision. Bref, un véritable Enchanteur.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

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English : Spectacle Gérémy Crédeville

L’événement Spectacle Gérémy Crédeville Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais