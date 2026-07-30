Informations pratiques

Rodez

Spectacle GOLDMEN

Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : 44 – 44 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-03-18

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Spectacle GOLDMEN Tribute 100% GOLDMAN , à l’Amphithéâtre, jeudi 18 mars 2027 20h.

De Goldman à Fredericks Goldman Jones 35ième ANNIVERSAIRE

Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, avec Sabrina, la voix de Carole Fredericks, et Manu Simoens dans le rôle de Michael Jones, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Fredericks Goldman Jones.

Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, connu également à l’international grâce à l’album D’EUX de Céline Dion qu’il a écrit spécialement pour l’artiste, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe . .

Boulevard du 122e RI Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Show: GOLDMEN %AB Tribute 100% GOLDMAN %BB, %E0 l’Amphith%E9%E2tre, Thursday, March 18, 2027 8:00 p.m.

L’événement Spectacle GOLDMEN Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)