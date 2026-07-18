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Spectacle Gontainer ramène sa phrase Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

vendredi 4 décembre 2026 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Gontainer ramène sa phrase Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Georges Sadoul
Adresse
26/28 Quai Sadi-Carnot
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Tarif
20 Tarif réduit

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Gontainer ramène sa phrase

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
20
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 21:30:00

Date(s) :
2026-12-04

Richard Gotainer, auteur-chanteur-comédien fantaisiste et fantasque propose une formule poético-rock totalement inédite.Tout public
20  .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

Richard Gotainer, a whimsical and eccentric singer-songwriter and comedian, offers a completely original blend of poetry and rock.

L’événement Spectacle Gontainer ramène sa phrase Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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