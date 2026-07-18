Spectacle Gontainer ramène sa phrase Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Gontainer ramène sa phrase

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 21:30:00

Date(s) :

2026-12-04

Richard Gotainer, auteur-chanteur-comédien fantaisiste et fantasque propose une formule poético-rock totalement inédite.Tout public

20 .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

Richard Gotainer, a whimsical and eccentric singer-songwriter and comedian, offers a completely original blend of poetry and rock.

L’événement Spectacle Gontainer ramène sa phrase Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES