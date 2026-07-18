Spectacle Gontainer ramène sa phrase Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges
vendredi 4 décembre 2026 · Espace Georges Sadoul · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Gontainer ramène sa phrase
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 21:30:00
Date(s) :
2026-12-04
Richard Gotainer, auteur-chanteur-comédien fantaisiste et fantasque propose une formule poético-rock totalement inédite.Tout public
20 .
Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
Richard Gotainer, a whimsical and eccentric singer-songwriter and comedian, offers a completely original blend of poetry and rock.
L’événement Spectacle Gontainer ramène sa phrase Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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