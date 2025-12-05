Spectacle Guihome vous détend

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz Moselle

Vendredi 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Le petit belge continue sa tournée Française !Après des centaines de vidéos humoristiques sur internet et une tournée belge à guichets fermés, GuiHome vous détend écume les routes françaises et conquiert tout sur son passage !

Dans son spectacle, l’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte.A travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan pendant près de deux heures !Premier emménagement, premier mariage, premier enterrement, GuiHome s’amuse des étapes importantes de sa jeune vie et vous confronte à vos propres rêves avec douceur et vérité.Il a grandi (de 2cm au moins), il a muri et a soudainement envie de partager sa vision de la société ! Il est plus que temps de profiter à nouveau de la vie et que cela soit en famille, entre amis, entre collègues ou en amoureux, ce spectacle est fait pour ça.Il est en forme, surexcité et n’a absolument pas sa langue dans sa poche (oui, on ne va pas vous mentir, il n’a pas de filtre) !Une chose est sûre, vous ne ressortirez pas indemne de ce spectacle mais après tout, est-ce si grave que cela ?Tout public

After hundreds of comedy videos on the Internet and a sold-out Belgian tour, GuiHome vous détend is now hitting the road in France, conquering every corner of the country!

In his show, the comedian & videographer highlights the painful transition from childhood to adulthood, using new characters and a larger-than-life staging to take you into his Peter Pan world for almost two hours!First move-in, first wedding, first funeral, GuiHome pokes fun at the milestones of his young life, and confronts you with your own dreams in a gentle, truthful way. He’s grown up (by at least 2cm), he’s matured, and he’s suddenly eager to share his vision of society! One thing’s for sure, you won’t come away from this show unscathed, but after all, is it really that bad?

Der kleine Belgier setzt seine Frankreich-Tournee fort!Nach Hunderten von humorvollen Videos im Internet und einer ausverkauften Belgien-Tournee macht GuiHome vous détend die französischen Straßen unsicher und erobert alles auf seinem Weg!

In seiner Show beleuchtet der Komiker und Videokünstler den schmerzhaften Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter.Mit neuen Charakteren und einer lebensechten Inszenierung nimmt der Komiker Sie fast zwei Stunden lang mit in seine Welt à la Peter Pan!Erster Einzug, erste Hochzeit, erste Beerdigung GuiHome amüsiert sich über die wichtigen Etappen seines jungen Lebens und konfrontiert Sie sanft und wahrheitsgemäß mit Ihren eigenen Träumen.Er ist erwachsen geworden (um mindestens 2 cm), er ist reifer geworden und hat plötzlich Lust, seine Sicht der Gesellschaft zu teilen! Es ist höchste Zeit, das Leben wieder zu genießen, und ob mit der Familie, Freunden, Kollegen oder Verliebten, diese Show ist genau das Richtige dafür.Er ist fit, überdreht und hat absolut kein Blatt vor den Mund (ja, wir wollen Sie nicht anlügen, er hat keinen Filter)!Eines ist sicher, Sie werden nicht unversehrt aus dieser Show hervorgehen, aber ist das wirklich so schlimm?

Dopo centinaia di video comici su internet e una tournée belga che ha registrato il tutto esaurito, GuiHome vous détend percorre le strade francesi e conquista tutti quelli che gli capitano a tiro!

Nel suo spettacolo, il comico e videoartista fa rivivere il doloroso passaggio dall’infanzia all’età adulta, utilizzando nuovi personaggi e una messa in scena più grande della realtà per portarvi nel suo mondo di Peter Pan per quasi due ore!Trasferirsi per la prima volta, sposarsi per la prima volta, andare al suo primo funerale, GuiHome prende in giro le pietre miliari della sua giovane vita e vi mette di fronte ai vostri stessi sogni in modo gentile e sincero. È cresciuto (di almeno un centimetro), è maturato e improvvisamente vuole condividere la sua visione della società! Una cosa è certa: non uscirete indenni da questo spettacolo, ma dopo tutto, è davvero così brutto?

Tras cientos de vídeos cómicos en Internet y una gira belga con todas las entradas agotadas, GuiHome vous détend se lanza a las carreteras francesas y conquista a todo el que se cruza en su camino

En su espectáculo, el cómico y videoartista da vida a la dolorosa transición de la infancia a la edad adulta, utilizando nuevos personajes y una puesta en escena más grande que la realidad para llevarle a su mundo de Peter Pan durante casi dos horasSe muda por primera vez, se casa por primera vez, va a su primer entierro… GuiHome se burla de los hitos de su joven vida y te confronta con tus propios sueños de una forma amable y sincera… ¡Ha crecido (al menos 2 cm), ha madurado y de repente quiere compartir su visión de la sociedad! Una cosa es segura, no saldrá ileso de este espectáculo, pero después de todo, ¿es realmente tan malo?

