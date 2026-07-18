Spectacle Happy Apocalypse Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Happy Apocalypse

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-04-14 20:00:00

fin : 2027-04-14 21:40:00

Date(s) :

2027-04-14

Une fable futuriste déjantée et poétique. L’histoire d’une humanité en mutation,Tout public

8 .

Espace Georges Sadoul 26/28 Quai Sadi-Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

A dystopian yet poetic futuristic fable. The story of a humanity in the midst of change,

L’événement Spectacle Happy Apocalypse Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES