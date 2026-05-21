spectacle Haut-les-coeurs Rue de la Louvière Épinal

Épinal

spectacle Haut-les-coeurs

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-13

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-13

Haut-les-cœurs est une invitation à explorer la merveilleuse machine qui nous habite. À travers la danse, la parole et une étonnante collection d’organes en tissu, la chorégraphe Aurélie Gandit et l’artiste plasticienne Marine Antoine nous entraînent dans un voyage intérieur sensible et poétique. Portée par les chansons de Camille, cette création célèbre la beauté du corps, la puissance des émotions et la résilience, dans un univers où mouvement, musique et art textile se répondent avec délicatesse.Tout public

5.5 .

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

*Haut-les-cœurs* is an invitation to explore the marvelous machine that dwells within us. Through dance, spoken word, and a stunning collection of fabric organs, choreographer Aurélie Gandit and visual artist Marine Antoine take us on a sensitive and poetic inner journey. Set to the songs of Camille, this production celebrates the beauty of the body, the power of emotions, and resilience, in a world where movement, music, and textile art delicately intertwine.

L’événement spectacle Haut-les-coeurs Épinal a été mis à jour le 2026-06-16 par OT EPINAL ET SA REGION