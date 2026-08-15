Spectacle Hier: Marie, Suzanne, Louise et les autres à l’EHPAD de Beaufort-en-Anjou EHPAD Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Spectacle Hier: Marie, Suzanne, Louise et les autres à l’EHPAD de Beaufort-en-Anjou

EHPAD 14 Rue de L Hôpital Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Spectacle Hier: Marie, Suzanne, Louise et les autres à l’EHPAD de Beaufort-en-Anjou

Au cœur d’un décor simple, fait de caisses en bois, de quelques objets du quotidien et de petites touches de lumière, ce spectacle nous raconte la vie d’hier dans les villages en bord de Loire et à Angers.

C’était comment en 1950, lorsqu’on avait seize, vingt ou trente ans ?

Chaque personnage s’inspire de souvenirs collectés, chaque chanson fait résonner la mémoire et que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, quel que soit votre âge, qui sait s’ils vous donneront l’envie de visiter votre propre histoire familiale.

Enfants à partir de 10 ans / ados / adultes.

Dans le cadre de la 3ème édition des Biblis en folie. .

EHPAD 14 Rue de L Hôpital Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Performance of Yesterday: Marie, Suzanne, Louise, and the Others at the Beaufort-en-Anjou nursing home

L’événement Spectacle Hier: Marie, Suzanne, Louise et les autres à l’EHPAD de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert