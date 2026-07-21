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Spectacle Histoires extraordinaires Salle du Foyer Saint-Sorlin-en-Valloire

samedi 3 octobre 2026 · Salle du Foyer · Saint-Sorlin-en-Valloire

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle du Foyer
Adresse
180 route d'Anneyon
Ville
26210 Saint-Sorlin-en-Valloire
Département
Drôme
Tarif

Saint-Sorlin-en-Valloire

Spectacle Histoires extraordinaires

Salle du Foyer 180 route d’Anneyon Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Venez passer une soirée extraordinaire avec ce spectacle Conte et mentalisme par la Cie Artissimo Julien Ammar, à partir de 8 ans.
Réservation conseillée. Buvette et petite restauration sur place.
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Salle du Foyer 180 route d’Anneyon Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 44 26 46  esspace26@yahoo.com

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English :

Come enjoy an extraordinary evening with this show: Storytelling and Mentalism by the Artissimo Company—Julien Ammar, for ages 8 and up.
Reservations are recommended. Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Spectacle Histoires extraordinaires Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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