Spectacle Histoires extraordinaires Salle du Foyer Saint-Sorlin-en-Valloire

Informations pratiques

Saint-Sorlin-en-Valloire

Spectacle Histoires extraordinaires

Salle du Foyer 180 route d’Anneyon Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez passer une soirée extraordinaire avec ce spectacle Conte et mentalisme par la Cie Artissimo Julien Ammar, à partir de 8 ans.

Réservation conseillée. Buvette et petite restauration sur place.

.

Salle du Foyer 180 route d’Anneyon Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 44 26 46 esspace26@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy an extraordinary evening with this show: Storytelling and Mentalism by the Artissimo Company—Julien Ammar, for ages 8 and up.

Reservations are recommended. Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Spectacle Histoires extraordinaires Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche