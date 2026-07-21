Spectacle Histoires extraordinaires Salle du Foyer Saint-Sorlin-en-Valloire
samedi 3 octobre 2026 · Salle du Foyer · Saint-Sorlin-en-Valloire
Informations pratiques
Saint-Sorlin-en-Valloire
Spectacle Histoires extraordinaires
Salle du Foyer 180 route d’Anneyon Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez passer une soirée extraordinaire avec ce spectacle Conte et mentalisme par la Cie Artissimo Julien Ammar, à partir de 8 ans.
Réservation conseillée. Buvette et petite restauration sur place.
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Salle du Foyer 180 route d’Anneyon Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 44 26 46 esspace26@yahoo.com
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English :
Come enjoy an extraordinary evening with this show: Storytelling and Mentalism by the Artissimo Company—Julien Ammar, for ages 8 and up.
Reservations are recommended. Refreshments and light snacks available on site.
L’événement Spectacle Histoires extraordinaires Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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