Informations pratiques

Muttersholtz

Spectacle histoires mortelles

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15 17:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Le spectacle plonge dans des histoires immensément puissantes, issues de cultures proches ou lointaines, profondément mystérieuses, et qui ouvrent un champ d’écho infini. Tout public dès 8 ans

Aux quatre coins du monde et depuis toujours, les humains se rassemblent pour se raconter des histoires des voyages vers l’au-delà ou des histoires de revenants; des contes où la mort s’incarne ou des mythes de trompe la mort. Laissons la parole symbolique des contes nous porter pour oser une parole qui s’attaque au tabou…Le spectacle plonge dans ces histoires immensément puissantes, issues de cultures proches ou lointaines, profondément mystérieuses, et qui ouvrent un champ d’écho infini.

Par la Cie La Fausta

Tout public dès 8 ans .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 42 35 83 lacuisine.asso@gmail.com

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English :

The show delves into immensely powerful stories—drawn from cultures both near and far, deeply mysterious—that open up a realm of infinite resonance. Suitable for all ages 8 and up

L’événement Spectacle histoires mortelles Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme