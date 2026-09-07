Spectacle « Holà l’Eau là », Lab 71, Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Spectacle « Holà l’Eau là » Dimanche 20 septembre, 10h30, 16h00 Lab 71 Saône-et-Loire

Nombre de places limité – pensez à réserver au 06 77 30 29 81 ou à contact@villagesolidaires.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Spectacle musical aquatique conté

« Aimer l’eau ! Aimer sa musique, ses plics et ses plocs, ses clapotis… Aimer ses tourbillons, ses dégoulinades, ses jaillissements. Aimer la sentir sur la peau, sur le nez, dans le cou. Aimer s’y plonger ! »

Holà l’Eau là est le reflet de toutes ces émotions aquatiques : un spectacle tout en contes, comptines, jeux d’eau, ritournelles, jeux de doigts et musiques aquatiques éclaboussant le récit.

Lab 71 2 chemin le Molard, 71520 Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 50 37 10 http://www.lab71.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@villagesolidaires.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 30 29 81 »}] Le Lab71 est un site du département de Saône-et-Loire dédié à la découverte ludique des sciences et du développement durable. Des expositions sont proposées chaque année ainsi que des ateliers scientifiques et interactifs pendant les vacances : astronomie, biodiversité, alimentation, énergies, eau, paysage, optique, robotique, enquête policière, etc. Au Lab71, l’observation, l’expérimentation et le jeu sont les maîtres mots ! le Lab 71 est facilement accessible, à 5 min de la nationale 79 (Route Centre Europe Atlantique) entre Cluny et Paray-le-Monial.

Spectacle musical aquatique conté

© Compagnie Atirelarigot