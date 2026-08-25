Spectacle Horizon Blanc Théâtre Morteau
mardi 26 janvier 2027 · Théâtre · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Spectacle Horizon Blanc
Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 20:00:00
fin : 2027-01-26 21:00:00
Date(s) :
2027-01-26
Sur réservation. Dans son laboratoire, la Professeure Sangria, spécialiste du sang, fait la rencontre inattendue de Lucien, un jeune vampire de huit ans lassé de l’immortalité et du sang. Elle travaille sur une pilule pour vaincre la mort, lui cherche un sens à sa vie. De leur affrontement naît un étrange pacte entre deux solitudes. Cette rencontre nocturne et fantastique interroge avec poésie le
temps, la différence et ce qui donne du goût à l’existence. .
Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Horizon Blanc Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Morteau (Doubs)
- Visite Manufacture Pequignet Manufacture Pequignet Morteau 18 septembre 2026
- Visite Manufacture Pequignet, Manufacture Pequignet, Morteau 18 septembre 2026
- Concert de harpe celtique rue du stade Morteau 20 septembre 2026
- Spectacle L’enfant de l’arbre Théâtre Morteau 6 octobre 2026
- Restitution de résidence Excellence Métiers d’Art menée par l’artiste Sarah Ritter, Lycée Edgar Faure, Morteau 9 octobre 2026