Spectacle Horizon Blanc Théâtre Morteau

Informations pratiques

Morteau

Spectacle Horizon Blanc

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 20:00:00

fin : 2027-01-26 21:00:00

Date(s) :

2027-01-26

Sur réservation. Dans son laboratoire, la Professeure Sangria, spécialiste du sang, fait la rencontre inattendue de Lucien, un jeune vampire de huit ans lassé de l’immortalité et du sang. Elle travaille sur une pilule pour vaincre la mort, lui cherche un sens à sa vie. De leur affrontement naît un étrange pacte entre deux solitudes. Cette rencontre nocturne et fantastique interroge avec poésie le

temps, la différence et ce qui donne du goût à l’existence. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Spectacle Horizon Blanc Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER