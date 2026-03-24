Spectacle Hot Wheels Cascades Rue des artistes Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Spectacle Hot Wheels Cascades

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

37.25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 11:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-01

Issu du jouet le plus vendu au monde et de The Original Stunt BrandTM, le tout nouveau spectacle live Hot Wheels Cascades Show arrive au Galaxie d’Amnéville les 4 et 6 avril 2026.

Un concentré d’action à grande vitesse et de sensations fortes, où les véhicules Hot Wheels les plus légendaires prennent vie pour réaliser des cascades spectaculaires, jusqu’ici seulement imaginables.

Découvrez des pilotes de classe mondiale relever une série de défis de cascades au volant de véhicules Hot Wheels, avec des épreuves toujours plus difficiles et toujours plus impressionnantes. Voitures Hot Wheels iconiques, street bikes et ATV’s enchaînent conduite de précision, backflips, sauts sur rampes, passages dans l’emblématique loop 360 de 10 mètres de haut, et bien plus encore. Avec des expériences interactives pour les fans, des installations Hot Wheels plus grandes que nature, et des apparitions spéciales de véhicules Hot Wheels mythiques comme GT Scorcher, Boneshaker, Rodger Dodger et bien d’autres, Hot Wheels Cascades Show propose une expérience d’un nouveau niveau pour les fans de tous âges. Pour les collectionneurs passionnés ou les jeunes challengers qui rêvent de vitesse et de compétition, ce spectacle est un incontournable, à vivre au bord de son siège, pour petits et grands.Tout public

37.25 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

From the world?s best-selling toy and The Original Stunt BrandTM, the all-new live Hot Wheels Cascades Show arrives at Galaxie d?Amnéville on April 4 and 6, 2026.

A concentrate of high-speed action and thrills, where the most legendary Hot Wheels vehicles come to life to perform spectacular stunts, until now only imaginable.

Discover world-class drivers take on a series of stunt challenges at the wheel of Hot Wheels vehicles, with increasingly difficult and impressive tests. Iconic Hot Wheels cars, street bikes and ATVs feature precision driving, backflips, ramp jumps, the iconic 10-meter-high 360 loop, and much more. With interactive fan experiences, larger-than-life Hot Wheels installations, and special appearances by legendary Hot Wheels vehicles such as GT Scorcher, Boneshaker, Rodger Dodger and many more, Hot Wheels Cascades Show offers a new level of experience for fans of all ages. For passionate collectors or young challengers who dream of speed and competition, this show is a must-see, edge-of-your-seat experience for young and old alike.

L’événement Spectacle Hot Wheels Cascades Amnéville a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION AMNEVILLE