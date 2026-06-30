Spectacle Hugues Aufray Espace Bocapole Bressuire
vendredi 23 octobre 2026 · Espace Bocapole · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Spectacle Hugues Aufray
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 39 – 39 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Entouré de ses musiciens, guitare en bandoulière, Hugues Aufray partage avec une énergie intacte les chansons qui ont marqué sa vie et notre patrimoine musical. Pendant près de deux heures, les voix se mêlent, les refrains résonnent et la magie opère.
Réservation dans les lieux de vente habituels. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr
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English : Spectacle Hugues Aufray
L’événement Spectacle Hugues Aufray Bressuire a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Bocage Bressuirais
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