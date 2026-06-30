Spectacle Hugues Aufray Espace Bocapole Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Spectacle Hugues Aufray

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 39 – 39 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Entouré de ses musiciens, guitare en bandoulière, Hugues Aufray partage avec une énergie intacte les chansons qui ont marqué sa vie et notre patrimoine musical. Pendant près de deux heures, les voix se mêlent, les refrains résonnent et la magie opère.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

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English : Spectacle Hugues Aufray

L’événement Spectacle Hugues Aufray Bressuire a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Bocage Bressuirais