Spectacle humoristique Made in France Auditorium de la Louvière Épinal

Épinal

Spectacle humoristique Made in France

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-12-08 20:30:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

Après une peine aménagée, Émile pense enfin retrouver une vie normale grâce à un emploi en usine. Mais l’entreprise délocalise et ses espoirs s’effondrent. Pour sauver son poste, ses collègues et peut-être l’industrie française tout entière, il se lance dans un combat syndical aussi improbable que réjouissant. Entre satire sociale, humour mordant et réflexion politique, Made in France dresse le portrait d’une société en quête de solutions. Une farce populaire, drôle et percutante, qui éclaire les enjeux du monde du travail avec intelligence et énergie.Tout public

16 .

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

After serving a reduced sentence, Émile finally thinks he’s getting his life back on track thanks to a job at a factory. But the company relocates, and his hopes are dashed. To save his job, his coworkers, and perhaps the entire French manufacturing industry, he embarks on a union struggle that is as unlikely as it is heartwarming. Blending social satire, biting humor, and political commentary, *Made in France* paints a portrait of a society in search of solutions. A popular, funny, and hard-hitting farce that sheds light on the challenges of the working world with intelligence and energy.

L’événement Spectacle humoristique Made in France Épinal a été mis à jour le 2026-06-19 par OT EPINAL ET SA REGION