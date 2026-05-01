Spectacle I.A. L’Temps La Porte du Der
Spectacle I.A. L’Temps La Porte du Der jeudi 28 mai 2026.
La Porte du Der
Spectacle I.A. L’Temps
Pôle Socio-culturel La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Tout public
La Petite Troupe de l’IME Le joli coin ADASMS présentera un spectacle vibrant qui fait battre le cœur… Entre émotions bien humaines et pensées (presque) artificielles. Entrée Libre. .
Pôle Socio-culturel La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est sremience@adasms.fr
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English :
L’événement Spectacle I.A. L’Temps La Porte du Der a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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