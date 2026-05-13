Spectacle « Il était une fable » par Mylène Billand, vitrailliste, Musée historique et archives municipales, Haguenau

Spectacle « Il était une fable » par Mylène Billand, vitrailliste Samedi 23 mai, 20h15, 21h00, 21h45, 22h30 Musée historique et archives municipales Bas-Rhin

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Il était une fable ou Il était une fois nos fables, à redécouvrir par les couleurs du vitrail dans un entresort plein de surprises.

Grâce à ses marionnettes en vitraux, Mylène Billand revisite des fables médiévales tout en lumière, poésie et originalité.

Musée historique et archives municipales 9 Rue du Marechal Foch, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388902939 https://www.ville-haguenau.fr/musee-historique [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.agglo-haguenau.fr/s-inscrire-a-la-nuit-des-musees-du-23-mai/ »}] Les collections, de la Préhistoire jusqu’au XXᵉ siècle, témoignent de l’histoire de la ville. Une collection archéologique provenant de plus de 750 sépultures situées dans la forêt de Haguenau, datées de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, est notamment présentée. Diverses collections (trésors, faïences locales, sceaux, orfèvrerie, armes, livres anciens) retracent la vie de la cité. En bus : ligne 1 arrêt Marché aux Grains. En voiture : parking derrière le musée. A pied : 10 minutes depuis la gare.

Il était une fable ou Il était une fois nos fables, à redécouvrir par les couleurs du vitrail dans un entresort plein de surprises.

©Mylène Billand