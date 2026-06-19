Spectacle Il était une fois… Les Aventurières de l’Oasis règlent leurs contes Espace Chambon Cusset samedi 17 octobre 2026.

Cusset

Spectacle Il était une fois… Les Aventurières de l’Oasis règlent leurs contes

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre des évènements d’Octobre Rose organisés par la Ville de Cusset, les Aventurières de l’Oasis mettront les contes à l’honneur lors d’une soirée caritative, le samedi 17 octobre à l’Espace Chambon.

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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 99 43 90 loasisdesdomes63@gmail.com

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English :

As part of the Pink October events organized by the City of Cusset, the Aventurières de l’Oasis will celebrate storytelling at a charity event on Saturday, October 17, at the Espace Chambon.

L’événement Spectacle Il était une fois… Les Aventurières de l’Oasis règlent leurs contes Cusset a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations