Spectacle illusion story Cinéma Grand Écran Vichy Vichy

Informations pratiques

Vichy

Spectacle illusion story

Cinéma Grand Écran Vichy 35 rue Lucas Vichy Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Et si votre cinéma devenait, le temps d’une soirée… une véritable salle de spectacle ? Le 19 septembre à 21h, oubliez les projections. Cette fois, la magie se joue en direct, sous vos yeux.

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Cinéma Grand Écran Vichy 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 18 90 contact@artcadeanimations.fr

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English :

What if, for just one evening, your movie theater became… a real theater? On September 19 at 9 p.m., forget about movie screenings. This time, the magic happens live, right before your eyes.

L’événement Spectacle illusion story Vichy a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations