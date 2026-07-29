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Spectacle illusion story Cinéma Grand Écran Vichy Vichy

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Grand Écran Vichy · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Grand Écran Vichy
Adresse
35 rue Lucas
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
25 25 25

Vichy

Spectacle illusion story

Cinéma Grand Écran Vichy 35 rue Lucas Vichy Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Et si votre cinéma devenait, le temps d’une soirée… une véritable salle de spectacle ? Le 19 septembre à 21h, oubliez les projections. Cette fois, la magie se joue en direct, sous vos yeux.
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Cinéma Grand Écran Vichy 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 18 90  contact@artcadeanimations.fr

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English :

What if, for just one evening, your movie theater became… a real theater? On September 19 at 9 p.m., forget about movie screenings. This time, the magic happens live, right before your eyes.

L’événement Spectacle illusion story Vichy a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations

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