Spectacle illusion story Cinéma Grand Écran Vichy Vichy
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Grand Écran Vichy · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Spectacle illusion story
Cinéma Grand Écran Vichy 35 rue Lucas Vichy Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Et si votre cinéma devenait, le temps d’une soirée… une véritable salle de spectacle ? Le 19 septembre à 21h, oubliez les projections. Cette fois, la magie se joue en direct, sous vos yeux.
.
Cinéma Grand Écran Vichy 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 18 90 contact@artcadeanimations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if, for just one evening, your movie theater became… a real theater? On September 19 at 9 p.m., forget about movie screenings. This time, the magic happens live, right before your eyes.
L’événement Spectacle illusion story Vichy a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations
À voir aussi à Vichy (Allier)
- Atelier Ikebana avec Frédérique Guy Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy 29 juillet 2026
- Visite guidée Confidences Impériales Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy 30 juillet 2026
- Atelier Pirate et perroquet en carton Enfants 4/6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy 31 juillet 2026
- Atelier Découverte cyanotype Juniors dès 9 ans et Adultes Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy 31 juillet 2026
- Visite guidée Quartier du Vieux Vichy Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy 31 juillet 2026