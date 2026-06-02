Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Spectacle Ilyes Djadel

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

Après le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle.

Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter. .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr

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English :

L’événement Spectacle Ilyes Djadel Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale