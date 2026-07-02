Spectacle interactif : deux rois pour la couronne, Château de Bizy, Vernon

Informations pratiques

Spectacle interactif : deux rois pour la couronne Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Château de Bizy Eure

Durée 40 min, 5€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 - 2026-09-20T16:00:00+02:00

Deux Rois pour la Couronne est un spectacle interactif de 40 minutes sous forme de procès.

Le public, qui fait office de juré, est invité à prendre part au débat concernant la légitimité de Guillaume Le Conquérant ou Harold Godwinson en tant que roi d’Angleterre. Redécouvrez les grandes figures de l’histoire anglo-normande dans cette comédie satirique et absurde qui fera rire les petits comme les grands!

Château de Bizy Av Mal de Lattre de Tassigny, 27200 Vernon, France Vernon 27200 Eure Normandie +33232510082 http://www.chateaudebizy.com Les différents bâtiments qui composent le château ont été construits à des époques différentes. Depuis le début des travaux en 1740, les propriétaires successifs ont ajouté, au fil du temps, leur pierre à l’édifice. Le Duc de Belle-Isle, le Duc de Penthièvre ou encore Louis-Philippe, le dernier roi des français, ont participé à la création et à l’embellissement du château.

Du centre de la cour, face aux écuries construites en 1741 par l’architecte Contant d’Ivry pour le Duc de Belle-Isle, il ne faut pas manquer d’admirer la magnifique perspective de fontaines.

Dans les salons, renommés pour leurs boiseries du XVIII et leurs tapisseries des Gobelins de la série des Maisons Royales, des souvenirs du Ier Empire sont exposés, réunis par les descendants du Maréchal Suchet, les Ducs d’Albufera. Aujourd’hui, la fille du 5ème duc réside au Château.

Pour visiter les appartements du XIXe siècle (Grand salon, Petit salon, Terrasse, Antichambre et Salle à manger), vous suivrez un de nos guides qui se fera un plaisir de vous présenter le château et de répondre à vos questions.

L’intérieur du château se visite uniquement avec un guide. En voiture : autoroute A13, sortie n ̊16. En train : ligne TER Paris-Rouen-Le Havre, Arrêt Vernon, puis bus ligne B ou 30min de marche. Trajet train 45min depuis gare St-Lazare.

Deux Rois pour la Couronne est un spectacle interactif de 40 minutes sous forme de procès.

©chateaudebizy