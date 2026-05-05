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Spectacle Issa Doumbia Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Issa Doumbia Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Issa Doumbia Espace Bocapole Bressuire vendredi 19 mars 2027.

Lieu : Espace Bocapole

Adresse : Bocapole

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 19 mars 2027

Fin : vendredi 19 mars 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bressuire

Spectacle Issa Doumbia

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:00:00
fin : 2027-03-19

Date(s) :
2027-03-19

Spectacle Monsieur Issa Doumbia .
Réservation dans les lieux de vente habituels.   .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   bocapole@bocapole.fr

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English : Spectacle Issa Doumbia

L’événement Spectacle Issa Doumbia Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais

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