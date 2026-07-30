Spectacle Je suis trop vert Rodez

Informations pratiques

Rodez

Spectacle Je suis trop vert

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2027-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Théâtre spectacle Je suis trop vert , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, samedi 5 décembre 2026 à 17:00

Par la Cie du Kairos / David Lescot

Après J’ai trop peur et J’ai trop d’amis , Moi poursuit son apprentissage de la 6e, cette époque charnière de la vie cette fois on l’envoie en classe verte.



Hébergé dans une famille de paysans à la tête d’une petite exploitation agricole, Moi découvre la vie rurale, beaucoup moins calme qu’il le pensait lui qui s’apprêtait à s’ennuyer, il va surtout devoir survivre dans un milieu âpre, rude, beaucoup plus bruyant que prévu, fait de levers aux aurores, du rapport direct et brutal avec la terre et les éléments, et même de tâches harassantes et dangereuses au contact des bêtes ou des machines agraires.

Face aux mésaventures en tout genre que traverse cet élève de 6e D, on rit beaucoup, on est ému souvent, et on s’interroge aussi parfois sur notre responsabilité pour l’avenir de la planète, sur le réchauffement climatique, sur les différents types d’agriculture (raisonnée ou intensive). Le Monde

Durée 1 h

A partir de 8 ans

Autour du spectacle Séance scolaire vendredi 4 décembre à 10:00 et 14:30

Distribution

Texte et mise en scène David Lescot

Scénographie François Gauthier-Lafaye

Lumières Romain Thévenon

Assistantes à la mise en scène Véronique Felenbok et Faustine Noguès

Avec Suzanne Aubert, Camille Bernon, Charlotte Corman, Théodora Marcadé, Elise Marie, Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten, Lia Khizioua Ibanez, Sarah Brannens (en alternance)

Administration Véronique Felenbok

Diffusion Carol Ghionda

Production Marion Arteil et Morgane Janoir

Presse Olivier Saksik

Production Théâtre de la Ville, Paris Compagnie du Kaïros

La Compagnie du Kaïros est soutenue par le Ministère de la Culture DRAC Ile de France

Le texte de la pièce est publié aux Editions Actes sud-papiers, coll. Heyoka jeunesse . .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Theater: Je suis trop vert at the MJC in Rodez Th%E9%E2tre des 2 Points, Saturday, December 5, 2026, at 5:00 p.m.

L’événement Spectacle Je suis trop vert Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)