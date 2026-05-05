Spectacle Jean-Baptiste Guégan Espace Bocapole Bressuire
Spectacle Jean-Baptiste Guégan Espace Bocapole Bressuire samedi 21 novembre 2026.
Bressuire
Spectacle Jean-Baptiste Guégan
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Après avoir fait vibrer toute la France, Belgique et Suisse, avec une double tournée Johnny, vous & moi (électrique & unplugged n’roll), de plus de 130 dates ; le phénomène JEAN BAPTISTE GUEGAN revient avec un tout nouveau spectacle événement Johnny, le show d’une vie , un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean Baptiste Guegan.
Réservation dans les lieux de vente habituels. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr
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English : Spectacle Jean-Baptiste Guégan
L’événement Spectacle Jean-Baptiste Guégan Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais
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