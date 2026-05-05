Spectacle Jean-Baptiste Guégan Espace Bocapole Bressuire

Bressuire

Spectacle Jean-Baptiste Guégan

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Après avoir fait vibrer toute la France, Belgique et Suisse, avec une double tournée Johnny, vous & moi (électrique & unplugged n’roll), de plus de 130 dates ; le phénomène JEAN BAPTISTE GUEGAN revient avec un tout nouveau spectacle événement Johnny, le show d’une vie , un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean Baptiste Guegan.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

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English : Spectacle Jean-Baptiste Guégan

L’événement Spectacle Jean-Baptiste Guégan Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais