Spectacle Jean-Benoît Diallo Libre arbitre Caméo Comédie Club Metz
vendredi 18 septembre 2026 · Caméo Comédie Club · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle Jean-Benoît Diallo Libre arbitre
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo abord le thème du libre arbitre.
De l’influence sociétale, en passant par celle des réseaux sociaux, des médias… Il vous fera rire avec un humour piquant, grinçant parfois même décapant.Tout public
25 .
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 cameocomedie.info@gmail.com
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English :
In this show, Jean-Benoît Diallo explores the theme of free will.
From societal influence to the impact of social media and the media in general, he’ll have you laughing with his sharp, biting—and at times even outrageous—humor.
L’événement Spectacle Jean-Benoît Diallo Libre arbitre Metz a été mis à jour le 2026-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ
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