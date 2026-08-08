Informations pratiques

Sarrebourg

Spectacle Jeune ! Ou presque

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30 21:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Comment rester jeune, sans passer par les cosmétiques. Comment résister à un pâté lorrain quand on est végétarien. Comment faire son sport à un enterrement. Si Si vous aussi, vous vous posez toutes ces questions, Tristan Mangeot a une réponse à vous apporter. (Prix du public Rire en Vosges 2025, Clou’s Up Nancy 2025). Spectacle de La Spontanée Production parrainée par Chaque jour est une fête. Age conseillée à partir de 12 ans. La salle n’est pas accessible aux PMR. La réservation en ligne est ouverte.Tout public

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Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

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English :

How to stay young without using cosmetics. How to resist a Lorraine-style p%E2t%E9 when you’re a vegetarian. How to work out at a funeral. If you, too, are asking yourself all these questions, Tristan Mangeot has the answers for you. (Audience Award at Rire en Vosges 2025, Clou’s Up Nancy 2025). A show by La Spontanée Production, sponsored by Chaque jour est une fête. Recommended age: 12 and up. The venue is not accessible to people with reduced mobility. Online reservations are now open.

L’événement Spectacle Jeune ! Ou presque Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD