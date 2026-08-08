Spectacle Jeune ! Ou presque Sarrebourg
vendredi 30 octobre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Spectacle Jeune ! Ou presque
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-30 21:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Comment rester jeune, sans passer par les cosmétiques. Comment résister à un pâté lorrain quand on est végétarien. Comment faire son sport à un enterrement. Si Si vous aussi, vous vous posez toutes ces questions, Tristan Mangeot a une réponse à vous apporter. (Prix du public Rire en Vosges 2025, Clou’s Up Nancy 2025). Spectacle de La Spontanée Production parrainée par Chaque jour est une fête. Age conseillée à partir de 12 ans. La salle n’est pas accessible aux PMR. La réservation en ligne est ouverte.Tout public
4 .
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How to stay young without using cosmetics. How to resist a Lorraine-style p%E2t%E9 when you’re a vegetarian. How to work out at a funeral. If you, too, are asking yourself all these questions, Tristan Mangeot has the answers for you. (Audience Award at Rire en Vosges 2025, Clou’s Up Nancy 2025). A show by La Spontanée Production, sponsored by Chaque jour est une fête. Recommended age: 12 and up. The venue is not accessible to people with reduced mobility. Online reservations are now open.
L’événement Spectacle Jeune ! Ou presque Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
À voir aussi à Sarrebourg (Moselle)
- Atelier du Musée pour les enfants Rue de la Paix Sarrebourg 16 septembre 2026
- L’heure du conte Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg 16 septembre 2026
- Marche 55km by Val contre le cancer du sein Sarrebourg 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Bibliothèque Pierre Messmer Sarrebourg 19 septembre 2026
- Passage, de Cornè Théron, Chapelle des Cordeliers, Sarrebourg 19 septembre 2026