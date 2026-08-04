Informations pratiques

Figeac

Spectacle jeune public à Figeac Au creux de l’oreille

salle balène Figeac Lot

Tarif : – – 5.5 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-03 16:00:00

fin : 2027-03-03

Date(s) :

2027-03-03

Tendez l’oreille ! Écoutez et laissez-vous emporter par des voix et des sons qui chantent les histoires des paysages d’ici et des comptines d’ailleurs.

Les trois musiciennes chantent, jouent du violoncelle, de la flûte et de la kalimba

Tendez l’oreille ! Écoutez et laissez-vous emporter par des voix et des sons qui chantent les histoires des paysages d’ici et des comptines d’ailleurs.

Les trois musiciennes chantent, jouent du violoncelle, de la flûte et de la kalimba. Elles partagent avec le spectateur le collectage de chansons et comptines effectué sur le territoire montpelliérain et le bassin de Thau. Un spectacle chuchoté Au creux de l’oreille pour les tout-petits et les accompagnants, une invitation à plonger dans l’intimité des donneurs de chansons .

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salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

Listen up! %C9c Listen and let yourself be carried away by voices and sounds that sing the stories of local landscapes and nursery rhymes from around the world.

The three musicians sing and play the cello, flute, and kalimba

L’événement Spectacle jeune public à Figeac Au creux de l’oreille Figeac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac