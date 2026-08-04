Spectacle jeune public à Figeac Pyébwa Figeac
mercredi 2 décembre 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Spectacle jeune public à Figeac Pyébwa
salle balène Figeac Lot
Tarif : – – 5.5 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 16:00:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Création 2026
Embarquez dans ce voyage poétique fait de feuilles et de racines pour explorer et questionner différemment notre rapport au vivant !
Dans une forêt imaginaire et souterraine, tendez l’oreille, ouvrez vos yeux, et avancez dans cette maison refuge point de départ d’où naît la vie
Création 2026
Embarquez dans ce voyage poétique fait de feuilles et de racines pour explorer et questionner différemment notre rapport au vivant !
Dans une forêt imaginaire et souterraine, tendez l’oreille, ouvrez vos yeux, et avancez dans cette maison refuge point de départ d’où naît la vie. Pyébwa, du créole haïtien au pied de l’arbre propose aux tout-petits de vivre un moment suspendu, d’aiguiser leurs sens et d’ouvrir leur imaginaire en s’inspirant des racines, des sols et de la vie qui y foisonne. Avec un décor fait de textures et de couleurs, inspiré par l’artiste plasticienne SOIA, un comédien marionnettiste invite le jeune spectateur à prendre le temps d’écouter, de regarder et de ressentir cette histoire qui traverse les racines, le mycélium, les insectes et les gouttes d’eau qui peuplent la forêt invisible.
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salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr
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English :
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Embark on this poetic journey made of leaves and roots to explore and reexamine our relationship with living things in a new light!
In an imaginary, underground forest, listen closely, open your eyes, and step inside this sanctuary—the starting point from which life begins.
L’événement Spectacle jeune public à Figeac Pyébwa Figeac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac
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