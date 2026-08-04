Informations pratiques

Figeac

Spectacle jeune public à Figeac Pyébwa

salle balène Figeac Lot

Tarif : – – 5.5 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 16:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Création 2026

Embarquez dans ce voyage poétique fait de feuilles et de racines pour explorer et questionner différemment notre rapport au vivant !

Dans une forêt imaginaire et souterraine, tendez l’oreille, ouvrez vos yeux, et avancez dans cette maison refuge point de départ d’où naît la vie

Création 2026

Embarquez dans ce voyage poétique fait de feuilles et de racines pour explorer et questionner différemment notre rapport au vivant !

Dans une forêt imaginaire et souterraine, tendez l’oreille, ouvrez vos yeux, et avancez dans cette maison refuge point de départ d’où naît la vie. Pyébwa, du créole haïtien au pied de l’arbre propose aux tout-petits de vivre un moment suspendu, d’aiguiser leurs sens et d’ouvrir leur imaginaire en s’inspirant des racines, des sols et de la vie qui y foisonne. Avec un décor fait de textures et de couleurs, inspiré par l’artiste plasticienne SOIA, un comédien marionnettiste invite le jeune spectateur à prendre le temps d’écouter, de regarder et de ressentir cette histoire qui traverse les racines, le mycélium, les insectes et les gouttes d’eau qui peuplent la forêt invisible.

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salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr

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English :

Creation 2026%A0

Embark on this poetic journey made of leaves and roots to explore and reexamine our relationship with living things in a new light!

In an imaginary, underground forest, listen closely, open your eyes, and step inside this sanctuary—the starting point from which life begins.

L’événement Spectacle jeune public à Figeac Pyébwa Figeac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac