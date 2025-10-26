Marché Nocturne à Figeac Figeac

Marché Nocturne à Figeac

Place Vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Dans le Pays de Figeac, venez découvrir et déguster les produits régionaux dans une ambiance conviviale choisissez les plats pour votre dîner foies gras, magrets, confits, aligot, saucisse, fromages Rocamadour AOC, fouaces, crêpes..

Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 81 03 54 54

English :

In the Pays de Figeac, come and discover and taste regional products in a friendly atmosphere. Choose your dishes for dinner: foies gras, magrets, confits, aligot, sausages, Rocamadour AOC cheeses, fouaces, crêpes…

German :

In der Region Figeac können Sie in einer freundlichen Atmosphäre regionale Produkte entdecken und probieren. Wählen Sie die Gerichte für Ihr Abendessen: Foie gras, Entenbrust, Confits, Aligot, Wurst, Rocamadour AOC-Käse, Fouaces, Crêpes…

Italiano :

Nel Pays de Figeac, venite a scoprire e a degustare i prodotti regionali in un’atmosfera amichevole. Scegliete i vostri piatti per la cena: foies gras, magrets, confits, aligot, salsicce, formaggi Rocamadour AOC, fouaces, crêpes…

Espanol :

En el Pays de Figeac, venga a descubrir y degustar los productos regionales en un ambiente acogedor. Elija sus platos para la cena: foies gras, magrets, confits, aligot, salchichas, quesos Rocamadour AOC, fouaces, crêpes…

