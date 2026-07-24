Spectacle jeune public Je suis trop vert Millau

Informations pratiques

Millau

Spectacle jeune public Je suis trop vert

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-02

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

par la Cie du Kaïros

Après J’ai trop peur et J’ai trop d’amis, voici le troisième volet des tribulations de Moi, le petit personnage dont David Lescot nous conte l’entrée en sixième. Dans ce nouvel épisode, Moi constate qu’il est trop vert pour la classe verte dans laquelle il est envoyé. Hébergé par une famille de paysans, il découvre le bonheur du lever aux aurores, des tâches harassantes et dangereuses au contact des bêtes ou des machines agraires.

Cette rude initiation à la vie rurale va aussi lui révéler les réalités de la nature et ses légendes fascinantes. Et pendant ce temps, chez lui, sa petite sœur entend bien sauver la planète en éteignant les radiateurs en novembre. Avec trois actrices qui interchangent leurs rôles, avec pour décor une grande boîte en bois devenant tour à tour salle de classe, bus scolaire ou poulailler, Je suis trop vert est un spectacle constamment surprenant, empreint d’humour et propice à la réflexion.

Texte, mise en scène David Lescot Avec en alternance Lyn Thibault, Élise Marie, Sarah Brannens, Lia Khizioua-Ibanez, Camille Bernon, Marion Verstraeten, Camille Roy Scénographie François Gauthier-Lafaye Lumières Juliette Besançon Assistante à la mise en scène Mona Taïbi Costumes Mariane Delayre Accessoires Élisa Couvert

Reste à souhaiter au petit héros de David Lescot un destin à l’image de celui qu’a connu le Petit Nicolas, génération après génération. (…) On serait tenté de penser qu’il est sur la bonne voie. Le Monde

Durée 1 h

Tout public à partir de 8 ans

Nommé aux Molières 2026 Meilleur spectacle jeune public

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Pyramid et du festival Bonheurs d’hiver

Autour du spectacle

17h Atelier parent-enfant autour de la nature par le café associatif Bar’Bouille. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

by the Ka%EFros Company

L’événement Spectacle jeune public Je suis trop vert Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)