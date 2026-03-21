Informations pratiques

Mulhouse

Spectacle jeune public Kosmos

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-01-06 15:00:00

fin : 2027-01-06 15:50:00

Date(s) :

2027-01-06

Qui ne s’est jamais demandé ce qu’il y avait avant ? Avant la préhistoire, avant les dinosaures, avant le big bang ? Kosmos embrasse le vertige de ces questions aux réponses jamais définitives mais auxquelles, depuis toujours, l’être humain répond en inventant des histoires.

Parmi toutes ces histoires, Jasmina Douieb et Lara Hubinont en ont choisi une, très vieille, qui nous vient des Grec·ques. Celle de Gaïa, qui a fabriqué le ciel, les montagnes et peut-être aussi… les chips ! Gaïa qui eut un fils un certain Cronos qui lui-même eut des enfants assez célèbres. Entre science, mythe et histoire, le spectacle invite à penser et observer le monde avec humour et poésie. Accessoires et objets sont autant de supports à une narration foutraque menée tambour battant par les deux comédiennes paysages et personnages apparaissent et se transforment dans des tableaux étonnants. Commençant dans le rien, le spectacle se construit comme un joyeux feu d’artifice cosmogonique évoquant l’un des récits de la création de l’univers.

A partir de 7 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Spectacle jeune public Kosmos Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace