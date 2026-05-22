Bonnemazon

Spectacle jeune public La Nuit d’Elif

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 16:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Une invitation à la découverte de la nuit à travers un voyage sensoriel

Dans sa course pour rattraper les Perséides, la petite étoile Élif découvre la beauté du monde terrestre.

Elle survole des forêts mystérieuses, traverse des aurores boréales éblouissantes et contemple de vastes plaines au clair de lune. Du crépuscule au lever du jour, elle assiste à la grande symphonie de la nuit et découvre la poésie du monde nocturne. La musique interprétée en direct par la chanteuse Annoïe Anne Roy accompagnera ce périple au gré d’improvisations libres et joueuses, de bruitismes électroniques, de chants du monde et de compositions originales.

– Enfant dès 2 ans

– Durée 30 minutes

– 5 € Gratuit pour un adulte accompagnant un enfant .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An invitation to discover the night through a sensory journey

In her race to catch up with the Perseids, the little star Élif discovers the beauty of the terrestrial world.

She flies over mysterious forests, crosses dazzling aurora borealis and contemplates vast plains in the moonlight. From dusk to dawn, she witnesses the great symphony of the night and discovers the poetry of the nocturnal world. Live music by singer Annoïe ? Anne Roy will accompany this journey with free, playful improvisations, electronic noise, world songs and original compositions.

L’événement Spectacle jeune public La Nuit d’Elif Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65