Informations pratiques

Mulhouse

Spectacle jeune public Nocturne (parade)

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30 21:05:00

Date(s) :

2026-10-30 2026-10-31

Sculpteuse de matière et dompteuse de vent, Phia Ménard fait ici voltiger les objets grâce à l’action de ventilateurs qui insufflent la vie à des marionnettes de plastique. Au fil d’un ballet époustouflant, ces créatures nous entraînent dans un voyage des ténèbres vers la lumière.

L’action commence alors que la nuit arrive, entre chien et loup , quand notre regard se brouille. Au-dessus de la scène circulaire, des objets volants, marionnettes anthropomorphiques ou paysages gonflants de toutes tailles et volumes composent un ballet poétique et léger, régi par l’invisible, le vent et la musique. Phia Ménard a écrit Nocturne (Parade) en accompagnant son père jusqu’à son dernier souffle. Cet hommage à un être aimé disparu est marqué tout à la fois par La Danse macabre de Camille Saint-Saëns, l’Ouverture de Guillaume Tell de Gioachino Rossini et l’aria Der Hölle Rache (La Reine de la nuit dans La Flûte enchantée de Mozart). Sur scène, la Vie et la Mort sont là, incarnées, l’une et l’autre indissociables adversaires en perpétuel mouvement. Ainsi, les esprits vagabondent, librement, les émotions affleurent et chacun·e se laisse emporter au gré des histoires que cette parade nous suggère.

Dès 8 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Spectacle jeune public Nocturne (parade) Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace