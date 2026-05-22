Spectacle jeune public Patience jolie Cerise La Comédie de Metz Metz

Metz

Spectacle jeune public Patience jolie Cerise

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-14 11:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Cerise a toujours rêvé de devenir un joli cerisier ; le plus grand de tout le quartier. Mais sa rencontre avec Mila, une petite fille intrépide, va venir chambouler tout son destin bien tracé. Mila va alors l’aider à accéder à son rêve, même si elle ne sait pas vraiment comment aider à pousser un cerisier… Un spectacle où se mélangent humour, douceur et couleurs, pour les petits de 1 an à 5 ans.Enfants

9 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

Cerise has always dreamed of becoming the tallest cherry tree in the neighborhood. But when she meets Mila, an intrepid little girl, her destiny is turned upside down. Mila will help him realize his dream, even if she doesn’t really know how to help a cherry tree grow… A humorous, gentle and colorful show for children aged 1 to 5.

L’événement Spectacle jeune public Patience jolie Cerise Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ