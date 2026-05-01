Spectacle Jeune public un peu perdu Cie Conte en Ombres Place de la Pangée La Baume-Cornillane

La Baume-Cornillane

Spectacle Jeune public un peu perdu Cie Conte en Ombres

Place de la Pangée Café Restaurant Café La Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

D’après le livre de Chris Haughton. La poésie visuelle doucement farfelue du théâtre d’ombres et d’objets lumineux emmène petits et grands sur les chemins de l’imaginaire.

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Place de la Pangée Café Restaurant Café La Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org

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English :

Based on the book by Chris Haughton. The gently eccentric visual poetry of shadow theater and luminous objects takes young and old on a journey of the imagination.

L’événement Spectacle Jeune public un peu perdu Cie Conte en Ombres La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme