Spectacle Jeune public un peu perdu Cie Conte en Ombres Place de la Pangée La Baume-Cornillane
Spectacle Jeune public un peu perdu Cie Conte en Ombres Place de la Pangée La Baume-Cornillane samedi 23 mai 2026.
La Baume-Cornillane
Spectacle Jeune public un peu perdu Cie Conte en Ombres
Place de la Pangée Café Restaurant Café La Pangée La Baume-Cornillane Drôme
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
D’après le livre de Chris Haughton. La poésie visuelle doucement farfelue du théâtre d’ombres et d’objets lumineux emmène petits et grands sur les chemins de l’imaginaire.
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Place de la Pangée Café Restaurant Café La Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org
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English :
Based on the book by Chris Haughton. The gently eccentric visual poetry of shadow theater and luminous objects takes young and old on a journey of the imagination.
L’événement Spectacle Jeune public un peu perdu Cie Conte en Ombres La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme