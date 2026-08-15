Spectacle Julien Strelzyk Best Of Caméo Comédie Club Metz
vendredi 25 septembre 2026 · Caméo Comédie Club · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle Julien Strelzyk Best Of
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 21:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Julien a sorti 5 spectacles depuis ses débuts.
Et comme il est incapable de choisir, il a tout gardé.
Résultat un BEST OF avec le meilleur (et un peu du pire, mais ça fait partie du charme).
Une séance de rattrapage express pour ceux qui l’ont découvert en route… et un concentré de bonne humeur pour les fidèles de la première heure !Tout public
20 .
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 cameocomedie.info@gmail.com
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English :
Julien has released five shows since his debut.
And since he can’t make up his mind, he’s kept them all.
The result: a “BEST OF” featuring the best (and a little of the worst—but that’s part of the charm).
A quick catch-up session for those who’ve just discovered him along the way… and a dose of good cheer for his loyal fans from the very beginning!
L’événement Spectacle Julien Strelzyk Best Of Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ
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