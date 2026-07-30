Spectacle Juste Iréna Rodez

Informations pratiques

Rodez

Spectacle Juste Iréna

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-23

fin : 2027-02-23

Date(s) :

2027-02-23

Théâtre spectacle Juste Iréna , à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 23 février 2027 à 20:30

Par la Cie Paname Pilotis

Au croisement de la petite et de la grande Histoire, celle d’Irena Sendler prend corps et vie dans un univers mêlant théâtre et marionnettes pour mettre en lumière les notions de courage et d’humanité.



Une vieille dame polonaise vit dans une maison de retraite. Elle s’appelle Irena et personne ne peut soupçonner les actions héroïques qu’elle a accomplies durant la Seconde Guerre mondiale le sauvetage de 2500 enfants juifs du Ghetto de Varsovie et de la déportation. Alors que trois étudiantes du Kansas enquêtent sur l’histoire vraie de cette héroïne, Irena reconstitue les bribes d’une mémoire qui s’étiole et raconte les maux d’hier pour soigner ceux d’aujourd’hui, pour que reste à jamais gravé l’inimaginable.

Miracle de la suggestion, de la pudeur et de la poésie (…) A coup sûr, un des spectacles les plus forts et les plus émouvants de cette édition avignonnaise. Incontournable ! La Terrasse

Durée 1 h 20

A partir de 10 ans

Autour du spectacle Séance scolaire mardi 23 février à 14:30 dans le cadre d’Arts Vivants au Collège

Distribution

Conception et mise en scène Cédric Revollon

Texte Léonore Chaix

Interprétation Camille Blouet, Anaël Guez, Nadja Maire et Sarah Vermande

Marionnettes, masques et costumes Julie Coffinières

Marionnettes hybrides Anaël Guez

Scénographie Sandrine Lamblin

Lumières Jean Christophe Planchenault, Kevin Hermen

Musique et univers sonore Rodolphe Dubreuil

Illustrations Fanny Michaëlis

Graphisme Léa Dubreucq

Vidéo Cyrille Louge

Habillage graphique Bertyl Lernoud

Coproduction La Comète à Hésingue (68), le Théâtre des Franciscains à Béziers (34), le Théâtre de Suresnes Jean Vilar (92), le Théâtre Eurydice ESAT culturel et artistique à Plaisir (78), Atmosphère Espace Culturel Jean Montaru, ville de Marcoussis (91), l’association ACTIF (Association Culturelle de Théâtres d’Île de France)

Avec le soutien du Théâtre Antoine Watteau à Nogent s/Marne (94), La Nef lieu de création dédié aux arts de la marionnette à Pantin (93), Maison dans la vallée à Avon (78), de l’espace culturel Bernard Dague de la ville de Louvres (95), le Super Théâtre Collectif à Charenton (94)

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et du Fonds SACD Théâtre 2024.

Projet financé par la Région Île-de-France, aide à la création.

Projet soutenu par le ministère de la Culture Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France. .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

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English :

Theater: Juste Ir%E9na at the MJC in Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday, February 23, 2027, at 8:30 p.m.

L’événement Spectacle Juste Iréna Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)