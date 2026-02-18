Spectacle KARL MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne

Spectacle KARL

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne

Début : 2026-03-29 11:00:00

fin : 2026-03-29 11:30:00

2026-03-29

Tout public

Dans le cadre du festival Le printemps des Loupiots.

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré. Un des petits bouts de Karl veut se faire la belle, vivre des aventures extraordinaires. Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord. Il va devoir réinventer une façon de voir les choses. Celle d’arrondir les angles. Il y a les règles. Il y a la vie. Karl connaît bien les règles, elles rassurent. Mais qu’en est-il de la vie ? .

