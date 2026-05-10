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spectacle KeeP me in the LooP AGECA Paris

spectacle KeeP me in the LooP AGECA Paris

spectacle KeeP me in the LooP AGECA Paris vendredi 29 mai 2026.

Lieu : AGECA

Adresse : 177 rue de Charonne

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Dans un huis clos hors du temps, cinq salarié·e·s sont réuni·e·s suite à une plainte pour agression sexuelle au sein de leur entreprise. Ces personnages sont enfermés dans une machine qui semble ne pas pouvoir s’arrêter. Quelle place prendront-ils face à des formes de violence si banalisées qu’on ne les remarque parfois pas ? Resteront-ils prisonniers et acteurs de ce système, ou choisiront-ils de le quitter ?

Ce spectacle est traversé par des chorégraphies à l’étrangeté irréelle dans un mélange grinçant de quotidien et d’absurde. Une œuvre qui interroge la responsabilité collective, dans un monde où le sexisme est ancré et intériorisé.

Représentation du spectacle de la Cie Les Tubercules « KeeP me in the LooP »
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h30 à 22h00
Du vendredi 12 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :
vendredi, samedi
de 19h30 à 22h00
Le samedi 06 juin 2026
de 19h30 à 22h00
Du vendredi 29 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :
vendredi, samedi
de 19h30 à 22h00
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T19:30:00+02:00_2026-05-29T22:00:00+02:00;2026-05-30T19:30:00+02:00_2026-05-30T22:00:00+02:00;2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00;2026-06-12T19:30:00+02:00_2026-06-12T22:00:00+02:00;2026-06-13T19:30:00+02:00_2026-06-13T22:00:00+02:00;2026-06-19T19:30:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00

AGECA 177 rue de Charonne  75011 Paris
ageca@ageca.org https://www.facebook.com/assolbda/ https://www.facebook.com/assolbda/


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