Spectacle Kewos dans Employé Modèle La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Kewos dans Employé Modèle

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-09-30 21:20:00

Date(s) :

2026-09-30

Dans ce spectacle, Kewos vous embarque dans un voyage à travers ses galères professionnelles et son parcours semé d’embûches.

Depuis le collège, avec la grande question Tu veux faire quoi plus tard ?

Mais quand on n’a jamais vraiment trouvé la réponse, comment s’orienter dans un monde où tout le monde semble avoir une trajectoire tracée ? À force de chercher à coller aux attentes de la société un CDI, être propriétaire, avoir une vie de famille il enchaîne les boulots sans jamais vraiment savoir ce qu’il veut au fond de lui.

Manque de confiance, tentatives de bien faire et aventures absurdes, ce spectacle est un rire sur la quête d’un avenir conventionnel et la réalité d’une vie parfois moins carrée qu’on ne voudrait nous le faire croire.Entre absurde et sincérité, Kewos vous invite à rire de vos propres interrogations existentielles. Parce qu’au fond, qui sait vraiment ce qu’il veut quand il est encore en train de se chercher ?Tout public

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this show, Kewos takes you on a journey through his professional struggles and his path fraught with obstacles.

Ever since middle school, with that big question: “What do you want to do when you grow up?”

But when you’ve never really found the answer, how do you find your way in a world where everyone else seems to have a clear path laid out for them? In an effort to meet society’s expectations—a permanent job, home ownership, a family life—he bounces from one job to the next without ever truly knowing what he wants deep down.

Between a lack of confidence, attempts to do the right thing, and absurd adventures, this show offers a humorous take on the quest for a conventional future and the reality of a life that’s sometimes less straightforward than we’re led to believe.Somewhere between the absurd and sincerity, Kewos invites you to laugh at your own existential questions. Because deep down, who really knows what they want when they’re still trying to find themselves?

L’événement Spectacle Kewos dans Employé Modèle Metz a été mis à jour le 2026-08-12 par AGENCE INSPIRE METZ