Spectacle La Belle au Bois Dormant Yutz
mercredi 10 février 2027 · Yutz
Informations pratiques
Yutz
Spectacle La Belle au Bois Dormant
126 rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
27
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2027-02-10 20:30:00
fin : 2027-02-10 22:30:00
Date(s) :
2027-02-10
Le ballet des ballets ainsi le qualifiait Rudolf Noureev.
Le Ballet au Bois Dormant, c’est l’histoire de la princesse Aurore, douée de toutes les qualités du monde grâce à la bienveillance de ses marraines, de gentilles fées, mais que la méchante fée Carabosse condamnera à un sommeil éternel pour le jour de ses seize ans.
La partition de Tchaïkovsky, dans sa ferveur et sa flamboyance, offre un superbe écrin au faste de la chorégraphie, aux ensembles, aux multiples variations, aux danses de caractère… La Belle au Bois Dormant représente l’apogée du ballet classique, la danse s’affirme comme art majeur.
C’est un spectacle pour toute la famille, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.
Ballet en 3 actes de P. Tchaïkovsky par le Grand Ballet de Kiev (35 danseurs)
Chorégraphie Marius Petipa
Etoiles Alexandre Stoyanov et Kateryna KukharTout public
27 .
126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr
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English :
%AB “The ballet of all ballets” %BB: that’s how Rudolf Nureyev described it.
Sleeping Beauty is the story of Princess Aurora, blessed with every virtue in the world thanks to the kindness of her godmothers, the good fairies, but whom the wicked fairy Carabosse will condemn to an eternal sleep on her sixteenth birthday.
Tchaikovsky’s score, with its fervor and flamboyance, provides a superb backdrop for the splendor of the choreography, the ensemble pieces, the numerous variations, and the character dances… Sleeping Beauty represents the pinnacle of classical ballet, establishing dance as a major art form.
It is a show for the whole family—a touching and marvelous symphony of dance.
A ballet in three acts by P. Tchaikovsky, performed by the Grand Ballet of Kiev (35 dancers)
Choreography: Marius Petipa
Principal Dancers: Alexandre Stoyanov and Kateryna Kukhar
L’événement Spectacle La Belle au Bois Dormant Yutz a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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