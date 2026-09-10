Spectacle La Belle endormie, Esplanade du château, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Spectacle La Belle endormie 19 et 20 septembre Esplanade du château Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Trois artistes et leurs complices nous plongent dans l’histoire et le présent de Bar-le-Duc, au cours d’une visite à pied théâtralisée. De découvertes en rebondissements inattendus, cette balade à travers rues, ponts, places et escaliers de la ville vous fera vivre la cité d’hier et d’aujourd’hui. De quoi réveiller la belle endormie ? Venez le découvrir.

Esplanade du château rue François de Guise 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-20263 »}]

Trois artistes et leurs complices nous plongent dans l’histoire et le présent de Bar-le-Duc, au cours d’une visite à pied théâtralisée. De découvertes en rebondissements inattendus, cette balade à et…

©collectif côte à côte