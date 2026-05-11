Spectacle LA CANTATE DE LA CHAUVE-SOURIS CRR de Limoges (auditorium) Limoges
Spectacle LA CANTATE DE LA CHAUVE-SOURIS CRR de Limoges (auditorium) Limoges vendredi 19 juin 2026.
Limoges
Spectacle LA CANTATE DE LA CHAUVE-SOURIS
CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:45:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L’Ensemble vocal Côté-Jardin et Corps en Choeur et l’Ensemble vocal La Chanterie du Conservatoire à Rayonnement Régional propose le spectacle La Cantatrice de la chauve-souris .
Informations complémentaires auprès du Conservatoire. .
CRR de Limoges (auditorium) 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50
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English : Spectacle LA CANTATE DE LA CHAUVE-SOURIS
L’événement Spectacle LA CANTATE DE LA CHAUVE-SOURIS Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole
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