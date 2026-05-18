Spectacle « La grande grosse grasse carotte » par la Cie Symbiose 2005 Bibliothèque Assia Djebar Paris
Spectacle « La grande grosse grasse carotte » par la Cie Symbiose 2005 Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 6 juin 2026.
Il y a un papi et une mamie qui habitent une belle maison, dans un jardin au bord d’un lac.
C’est un endroit paradisiaque et beaucoup d’animaux y vivent: cygne blanc, chien rouge, chat jaune,
souris verte, et serpent noir.
Mais voilà, il n’y a rien à manger dans ce lieu : pas de poissons dans le lac, pas d’os à se mettre sous
la dent, une souris trop rapide pour être prise et mangée par le chat, pas même un morceau de
fromage dans les assiettes du papi et de la mamie!
Tous les soirs le papi, la mamie et tous les animaux s’endorment le ventre vide, et le coeur triste.
Une nuit, le papi fait un rêve… Il rêve d’un potager remplis de légumes qui font la fête et dansent au
clair de lune !
Le matin suivant, tout heureux, il plante une graine de carotte ; il l’encourage, la supporte, la couvre
d’amour pendant des semaines et des semaines. Le soleil réchauffe la graine, la pluie l’arrose…
Après quelques temps la petite graine qui a reçu tant d’amour et d’attention s’est si bien développée
qu’il est impossible de la retirer de terre. Elle est vraiment très grande, grosse et grasse.
Tout le monde va s’entraider pour déterrer cette carotte. Le papi, la mamie et tous les animaux
arriveront t’ils à partager une bonne soupe ?
Spectacle petite enfance, le samedi 6 juin à 10h45.
A partir de 18 mois, sur inscription (1 adulte/enfant)
Le samedi 06 juin 2026
de 10h45 à 11h30
gratuit
Sur inscription, à partir de 18 enfants (1 adulte/enfant)
Public tout-petits.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:45:00+02:00
fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:45:00+02:00_2026-06-06T11:30:00+02:00
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis
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