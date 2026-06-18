Spectacle La Grande Sophie Auditorium de la Louvière Épinal

Épinal

Spectacle La Grande Sophie

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-12-01 20:30:00

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-12-01

La Grande Sophie revient seule sur scène dans une création sensible et intimiste inspirée de son livre Tous les jours, Suzanne. Entre chansons, récits et confidences, elle revisite les moments marquants de sa vie d’artiste ses albums, ses rencontres, ses voyages et les coulisses de la musique. Mis en scène par Johanna Boyé, ce spectacle hybride mêle lecture et musique avec humour et émotion. Un portrait sincère et touchant d’une femme qui a toujours choisi de suivre ses rêves.

Retrouvez la Grande Sophie à l’issue du spectacle dans le hall pour une séance de dédicaces autour de son livre Tous les jours, Suzanne. En partenariat avec la Librairie Quai des Mots.Tout public

16 .

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

La Grande Sophie returns to the stage solo in a sensitive and intimate performance inspired by her book *Tous les jours, Suzanne*. Through songs, stories, and personal reflections, she revisits the defining moments of her life as an artist: her albums, the people she’s met, her travels, and a behind-the-scenes look at the music industry. Directed by Johanna Boyé, this hybrid show blends reading and music with humor and emotion. A sincere and touching portrait of a woman who has always chosen to follow her dreams.

Meet La Grande Sophie after the show in the lobby for a book signing of her book *Tous les jours, Suzanne*. In partnership with Librairie Quai des Mots.

L’événement Spectacle La Grande Sophie Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION